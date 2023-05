Attraversa la strada e un'auto lo investe: ragazzo portato in ospedale

ANCONA - Stava attraversando via Marconi quando un'automobilista lo ha investito: momenti di paura per un ragazzo di 26 anni del Bangladesh che con l bicicletta in mano è caduto a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica che lo hanno portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni non sembrano destare per fortuna preoccupazione.