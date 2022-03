Con la patente da tre giorni si schianta contro un palo poi il 19enne rifiuta il trasporto in ospedale

ANCONA - Stava procedendo lungo via De Gasperi quando probabilmente per una distrazione ha perso il controllo della propria auto per schiantarsi contro un palo. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla e la polizia municipale che si sono portate sul posto ma il giovane - 19 anni - dopo un attimo di smarrimento si è ripreso e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Dai primi riscontri è emerso che aveva preso la patente da tre giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA