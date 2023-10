ANCONA - E tre. Nella sequenza tecnica d’una delibera comunale, da martedì, è impressa l’ufficialità: terza proroga del fine-lavori per la riqualificazione dell’ex Dreher. Oltre al gergo specialistico, si rafforza l’amara considerazione che la realizzazione dell’accesso al parco della Grande Frana, a Posatora, è una storia senza fine. La sintesi più estrema: l’ingresso da Nord alla città è un percorso a ostacoli, i cantieri proseguono sì, ma con il freno tirato. Molto tirato.

I numeri



A leggere tra i passaggi del documento, pubblicato in data 17 ottobre, slitta di altri 50 giorni l’inizio della nuova era per quello che un tempo era un birrificio. Si dovrebbe arrivare al traguardo a fine novembre. Il budget previsto per convertire, in quell’area, il degrado in rinascita lievita a 1,6 milioni di euro, in origine erano poco più di 1,1. Tanto ci vorrà per seguire i dettami d’una variante, diretta conseguenza del cedimento d’un muro, per le troppe piogge cadute. Sommando gli inciampi vari lungo un percorso ardito, il cantiere viaggia con un ritardo di due anni e mezzo. Non è escluso che si arriverà a contarne addirittura tre.



La prospettiva



Tutta l’asprezza d’una eredità. Il piano di restauro di quella zona, che corre parallela alla Flaminia, era stato elaborato dalla precedente giunta Mancinelli per definire, attraverso un maxi progetto finanziato con il Bando Periferie, l’ingresso al parco della Grande Frana.



Una prospettiva ambiziosa che, tuttavia, non è mai filata via liscia: era il 23 gennaio scorso quando, a costruzione in corso, si dovette constatare che i temporali avevano provocato il crollo alla base del muro di fronte al nuovo edificio da creare. Un tracollo che venne acuito dagli acquazzoni di febbraio e marzo. Dalla sequenza operativa non si sfugge: sopralluoghi della direzione lavori del Comune; necessità di consolidare quella parete; variante progettuale per intervenire; slittamento dell’opera. Le date di scadenza, da quella iniziale di febbraio 2021, poi posticipata al gennaio 2023, vengono fagocitate e archiviate alla voce “obiettivi mancati”. Alla grande.



Le spine



Le emergenze non hanno fatto sconti a quella fabbrica della rinascita: hanno pesato come macigni il Covid, il caro prezzi e persino il ritrovamento, durante gli scavi, di un’antica fornace di calce ottocentesca che ha richiesto l’intervento della Sovrintendenza e la rivisitazione dell’intero progetto. Per tutelarla è stata studiata una struttura, non impattante, per tenere in piedi la facciata e valorizzarla. Gettate le fondamenta dell’edificio in muratura, con la copertura in legno, la via d’accesso si può immaginare: ci saranno servizi igienici, un punto di ristoro e una sala multifunzionale. Oltre, si aprirà il parco, per ricongiungersi con quello di Posatora salendo su, fino al Pinocchio. L’ex assessore Paolo Manarini ci sperava proprio: «La fine sarà entro l’estate».

Fu un nulla di fatto. Il suo successore, Stefano Tombolini, non si scoraggia: «Verrà realizzata una piazza con parcheggi, bagni pubblici e un bar». Uno spazio pedonale pavimentato e piccole aree verdi da arredare con panchine e giochi per bambini saranno il degno corollario. L’assessore riordina i fattori: «Prima si dovrà terminare la via d’ingresso, poi si passerà ai contenuti». Come in un antico adagio, ricomincia da tre.