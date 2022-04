Vandali, incuria e abusivi. Ecco i palazzi fantasma che sono ancora senza destinazione

ANCONA - Giganti vuoti, corrosi dal tempo, aggrediti dai vandali, abitati da sbandati. Palazzoni grigi, consumati dal tempo e dall’abbandono, in cerca di un domani e di un rilancio che però resta imprigionato sulla carta. Idee che non si concretizzano, soldi che mancano, intese che saltano: ed ecco allora che il poker di immobili senza futuro non vede la luce in fondo al tunnel del degrado. In pieno centro o in periferia, non fa differenza: sempre di cubature deserte si tratta.

E fa male vedere come è ridotta questa sfilza di “ex”: l’ex liceo scientifico Savoia, l’ex sede dell’Inps in piazza Cavour, l’ex Centrale del Latte di Torrette e l’ex PalaVeneto.



Il recupero

L’unico a sognare davvero un recupero è proprio il palazzetto dello sport di via Veneto, abbandonato dalla fine del 2019, se non altro perché il Comune ha annunciato l’arrivo dal Piano per la rigenerazione urbana di 6 milioni di euro di fondi statali da destinare proprio alla riqualificazione della struttura, assediata prima dall’amianto (bonificato) e poi dai baby vandali, penetrati più volte nella sua pancia per organizzare party da sballo con alcol e fumo.

L’Amministrazione sta pensando di installare delle telecamere anti-teppisti, ma il vero obiettivo è indire un bando per il progetto: il cantiere andrà tassativamente affidato entro il giugno 2023 per non perdere la possibilità di usufruire del tesoretto statale. Non c’è un minuto da perdere.



Il resto, è tutto un punto interrogativo. A partire dall’ex Savoia, dove sono state murate porte e finestre per tenere alla larga clochard e spacciatori. C’è chi ha suggerito di trasformare il vecchio liceo scientifico in un parcheggio al servizio del centro (ipotesi caldeggiata, in particolare, da commercianti e associazioni di categoria), ma l’ultima idea balenata a Palazzo del Popolo è di traslocare l’Archivio di Stato (in cerca di una nuova casa) proprio nei 5.500 di vuoto lasciati dall’ex scuola dopo l’accorpamento con il Benincasa: solo un pourparler, al momento.

D’altronde, urge trovare nuove soluzioni dopo che è saltato l’accordo con la Provincia (proprietaria dell’immobile) per la permuta con l’ex Centrale del Latte, altro maxi spazio abbandonato che dal 2005 non trova pace. Qui si pensava di realizzare un campus scolastico, destinato ad ospitare gli studenti dell’Itis Volterra e del Nautico, mentre all’ex Savoia il Comune avrebbe trasferito i propri uffici. Niente da fare. Inserito nel piano delle alienazioni (per 1,7 milioni), ora l’Amministrazione valuta di cedere il vecchio stabilimento di Torrette all’Erap per creare alloggi di edilizia residenziale pubblica, negozi di vicinato e attività commerciali di dimensioni medio-piccole.



Il vuoto

In piazza Cavour, invece, svetta il vuoto lasciato dall’ex palazzo dell’Inps, contenitore inutilizzato dalla primavera del 2016. Nel giugno dell’anno scorso era stata avviata una ricerca di mercato da parte del ministero della Giustizia per individuare una nuova sede per le esigenze degli uffici giudiziari anconetani. Una delle due offerte arrivate riguarda proprio l’ex Inps, attualmente di proprietà di Investire Sgr: qui verrebbero trasferiti uffici e aule della Corte d’appello, della Procura Generale e del Tribunale di Sorveglianza. Come ha spiegato Luigi Catelli, presidente della Corte d’appello di Ancona, sarebbe a buon punto la procedura finalizzata all’acquisto dell’immobile da 9mila mq distribuiti su cinque piani da parte del Demanio. Una volta ristrutturato, ha osservato l’alto magistrato, «sarebbe indubbiamente idoneo a soddisfare in modo funzionale e duraturo le annose esigenze legate alla ristrettezza degli spazi dei nostri uffici giudiziari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA