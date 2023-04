ANCONA - Sui social è tutta una polemica. «Ma come si fa?» attaccano le opposizioni, con espressioni ben più colorite. E intanto, in centro il traffico si congestiona per colpa delle recinzioni messe nel bel mezzo di largo XXIV Maggio, necessarie per far asciugare stucco e bitume dei lavori-bis all’attraversamento pedonale.

Il cantiere



Otto mesi aveva impiegato la ditta appaltatrice per realizzare il nuovo percorso pedonale di collegamento tra piazza Cavour e il viale della Vittoria: colpa del ritrovamento dei resti dell’antica Porta Cavour, che poi sono stati risotterrati, degli extra-costi dei materiali e della mancanza di manodopera e attrezzature, retaggio del Covid e del Superbonus. L’opera da 272mila euro si è conclusa nel novembre scorso. Ci è voluto molto più tempo a farla che a rovinarla, visto che a distanza di appena 5 mesi al Comune è toccato rimetterci mano.



L’intervento



La ditta è stata richiamata in fretta e furia, dopo che alcuni automobilisti avevano reclamato danni alle gomme nel transitare sull’attraversamento pedonale tra Palazzo del Popolo e quello delle Poste. Quelle strisce pedonali, infatti, sono delimitate da eleganti quanto fragilissimi cordoli in pietra d’Istria che, con il passaggio continuo di auto e mezzi pesanti, si sono sfaldati uno dietro l’altro. Quelle pietre d’inciampo sono pericolose non solo per i pedoni, ma anche per gli stessi automobilisti. Così, ricevute le prime segnalazioni, l’Amministrazione si è vista costretta a richiamare subito la ditta appaltatrice per il ripristino e la messa in sicurezza dei cordoli.

Le opposizioni ironizzano sul fatto che nessuno abbia preso in considerazione la delicatezza della pietra d’Istria (la stessa di cui è fatto il Monumento ai Caduti, per intenderci) e, dunque, i prevedibili danni causati dal continui passaggio di veicoli e autobus su uno degli snodi più trafficati della città. Ma tant’è: gli operai hanno dovuto rimettere mano alla pavimentazione e per ora si sono limitati a farlo sul lato del Comune, scavando l’asfalto e abbassando di qualche centimetro i cordoli, in modo da evitare pericolosi scalini. Inevitabili i disagi per la viabilità, con un imbuto creato in largo XXIV Maggio dal transennamento di parte della strada.

Nei prossimi giorni gli scavi dovranno essere effettuati anche sul lato opposto, davanti al palazzo delle Poste. Non solo i cordoli: anche il percorso per gli ipovedenti, tra piazza Cavour e il Viale, risulta già danneggiato in più punti, anche in questo caso per il passaggio continuo delle auto. D’altronde, tecnicamente non è questa un’isola pedonale.