Furgoni non in regola, multe e insulti: che trambusto a piazza d'Armi

ANCONA - Nella mattinata di ieri, il personale delle Squadre Volanti, durante il normale controllo del territorio, in piazza d'Armi nei pressi dell'area parcheggio, hanno notato tre furgoni dei quali uno, con la denominazione di una ditta di trasporti, carico di mobilio. Da accertamenti effettuati due dei mezzi erano risultati non in regola col codice della strada in quanto con revisione scaduta e senza copertura assicurativa. Nel mentre é giunto sul posto il proprietario dei furgoni, accompagnato da un cittadino di cittadinanza straniera, in regola con le norme sul soggiorno sul territorio italiano.

Il titolare dei mezzi, con atteggiamenti arroganti ed intimidatori nei confronti degli agenti, ha inizialmente chiesto spiegazioni sulle motivazioni dei controlli e, successivamente, venuto a conoscenza che nei suoi confronti sarebbero state elevate contravvenzioni per le violazioni del codice della strada, ha cominciato ad oltraggiarli con frasi offensive, ostacolando anche la redazione dei verbali, per il suo atteggiamento sempre più agitato.

Avendo il contravventore riferito agli agenti di essere cardiopatico, questi hanno richiesto l'intervenire sul posto del personale sanitario. Ma anche contro quel personale il contravventore inveiva con modi sgarbati, rifiutando la prestazione sanitaria e il trasporto in ospedale. Sul posto é sopraggiunto, poi, anche il suo avvocato, da lui chiamato una volta essere stato informato che sarebbe stato denunciato perle frasi ingiuriose ed oltraggiose espresse all'indirizzo degli agenti operanti.

Anche in presenza del legale il contravventore non ha cambiato atteggiamento, continuando ad offendere gli agenti e bestemmiando. Gli operatori, conseguentemente le suddette violazioni del codice della strada rilevate, hanno posto sotto sequestro anmministrativo il mezzo irregolare facendo intervenire il carroattrezzi per la custodia in luogo idoneo.

Relativamente all'utilizzo dei mezzi in questione quel proprietario ha prodotto la documentazione attestante la titolarità di una ditta di trasporti, dimostrando un unico formulario, utile alla trascrizione della tipologia di merce trasportata, per tutti i furgoni anzichè un formulario per ognuno dei mezzi. Il suddetto contravventore per il comportamento oltraggioso a pubblico ufficiale assunto é stato deferito all'Autorità Giudiziaria.