Diverse dimenticanze nel negozio di generi alimentari: scatta la multa

ANCONA - Prosegue l’operazione “Alto impatto” presso il quartiere del Piano: prima un controllo di un Bed & Breakfast nella zona della stazione dove venivano identificate otto persone dimoranti. II controllo si concentrava sia sulla corretta tenuta della documentazione comunale sia sulla conservazione dei cibi utilizzati per la colazione. Dopo un'attenta analisi non si riscontravano anomalie e pertanto, veniva avviato un altro controllo presso un negozio di generi alimentali del quartiere Piano, il cui titolare non esponeva il cartello con l'orario di apertura/chiusura, non conservava adeguatamente gli alimenti sfusi (che non risultavano protetti dal vetro) e non aveva apposto i prezzi di vendita sui prodotti esposti. Inoltre lo stesso titolare non aveva protetto gli alimenti con le zanzariere. All’esito del controllo veniva pertanto sanzionato amministrativamente per un ‘importo complessivo di 5.000 euro.

Nei giorni scorsi anche un controllo amministrativo presso un bar nel quartiere Passo Varano, zona stadio del Conero dove venivano accertate alcune irregolarità dell’esercizio commerciale. Veniva in particolare contestata all'addetto alla manipolazione di alimenti la mancanza del copricapo e del copri abito , inoltre il titolare veniva diffidato ad etichettare tutti i prodotti in vendita che erano contenuti su alcuni recipienti indicanti alimenti di tutt'altra natura. Se non ottempera a tale diffida, per la violazione rischia una sanzione amministrativa di 3000 euro.