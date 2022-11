ANCONA - La Mole Vanvitelliana si trasformerà per 3 giorni nella capitale mondiale dei tatuaggi. Dal 18 al 20 novembre si svolgerà la “Ankonventional” International Tattoo Expo Ancona, uno dei più importanti eventi nel panorama internazionale dedicati all’arte del tatuaggio.

Tre giorni intensi con 140 tra i migliori tatuatori da tutto il mondo, tra cui i nomi più importanti del panorama mondiale del tatuaggio: Vale Lovette, regina italiana dello stile neo traditional; Brigante, personaggio di spicco mondiale per quanto riguarda il lettering; Posco Losco, famoso per i suoi ritratti in stile Chicano; Karol Rybakowski, dalla Polonia riconosciuto per il suoi ritratti realistici, Manuel Clementoni, Matteo Nangeroni, Raimundo Ramirez, Danniel Cuervo. Da segnalare anche la presenza di Jona Tatuaggi Lauretani, che esegue tatuaggi sacri del Santuario di Loreto, realizzati con l’antica tecnica manuale che veniva utilizzata dai marcatori tra il 1700 e il 1900.

Ideatore e motore di tutta l’iniziativa è Alex Santucci e il team di Ants Tattoo di Ancona. Alex, classe 1983 è una delle firme più conosciute nelle Marche e non solo nel mondo dei tatuaggi. Specializzato in tatuaggi geometrici, dotwork e coverup oggi guida un atelier di 7 tatuatori ad Ancona. Ad accompagnate Alex Santucci nel progetto Ankonventional numerosi partner: Body Supply, Must Tattoo Cream, Genesi Piercing, Wtf Tattoo Supply, Bepanthenol, Family Affair, Inkstruments, Wanderlust, Inkmedical, El Rana e Tttswrlds. Anche Cna Ancona ha scelto di abbracciare e sostenere l’evento, certi della bontà dell’iniziativa che avrà il merito di accendere un riflettore importante sulla qualità e la dinamicità di una professione in grande ascesa che riuscirà a generare un indotto turistico per Ancona. Sono attesi circa 5.000 visitatori, pronti a prendere parte all’evento a scoprire nuove tecniche e scegliere uno dei 140 professionisti presenti e fare un tatuaggio sul momento.