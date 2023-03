Sul peschereccio 25 chili di tonno rosso illegale: sequestro e multa di 4mila euro

ANCONA - Continua l’impegno della Guardia Costiera di Ancona nei confronti delle attività connesse alla pesca e della filiera della commercializzazione del prodotto ittico, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti in materia di pesca e di tutelare il consumatore finale, nonché salvaguardare l’ambiente marino costiero attraverso la conservazione di alcuni particolari stock ittici.

In particolare, nella scorsa nottata i militari della Capitaneria di porto di Ancona – nell’ambito di un controllo allo sbarco al rientro dall’attività di pesca professionale - rinvenivano all’interno delle celle frigo di un motopesca adibito alla pesca a strascico tranci di “tonno rosso”, suddivisi in 4 cassette, per un totale complessivo in peso di circa 25 chili.

Trattandosi di prodotto ittico il cui stock risulta oggetto di attenzione e tutela da parte del legislatore, ai fini della conservazione della specie e di pescato la cui cattura non poteva essere realizzata con il menzionato sistema di pesca (strascico), i militari provvedevano nell’immediatezza al sequestro dello stesso e del relativo attrezzo da pesca – spezzone di rete – utilizzato, non consentito e non conforme ai sensi della normativa europea e nazionale vigente. Contestualmente è scattata la multa di 4mila euro.