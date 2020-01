Ancona, in moto tampona un'auto sul Viale. Un ragazzo di 19 anni medicato al pronto soccorso

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio a causa di unsul. Il ragazzo era in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ancona, ha tamponato un'auto. Il, regolarmente protetto dal casco, è caduto a terra. La centrale operativa del 118 ha inviato sul Viale, all'altezza di piazza Diaz, l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla per trasportare il ferito al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita.