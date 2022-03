Addio Sasà, storico fisioterapista dell'Ancona che conquistò la A. Ha lavorato con Brini, Spalletti e Gigi Simoni

ANCONA - L’Ancona piange la scomparsa di Salvatore Sasà Gnisci, 60 anni, storico fisioterapista del club biancorosso. Ha fatto parte del gruppo che ottenne risultati calcistici importanti. Dalla vittoria del campionato del 2000 per raggiungere la B, fino alla promozione in A nel 2003. Ha lavorato con Brini, Spalletti e Gigi Simoni.

Molto amico di Marco Storari e Goran Pandev, per un lungo periodo ha scelto di continuare ad abitare in città nonostante le strade si fossero separate per motivi professionali. Dal 1999 al 2010 ha fatto parte della famiglia dorica. Tornato nel 2017 con la squadra in Prima Categoria pensava di proseguire il suo percorso, prima di ricevere la chiamata dell’Arezzo.

LEGGI ANCHE

Guerra in Ucraina, per restare aggiornato abbonati al CorriereAdriatico.it a soli 11,99 euro per un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA