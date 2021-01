In lacrime per Pesaresi, ingegnere delle strade. L’ex dirigente comunale è morto a 74 anni, aveva lasciato la scrivania nel 2008

ANCONA - Conosceva a memoria lo stato d’arte di ogni singola strada del Comune. E dal punto di vista operativo ha contribuito a riavviare il piano di ricostruzione e lo sviluppo della Baraccola. Per poi dedicarsi alle manutenzioni delle arterie stradali.

LEGGI ANCHE

Allerta meteo nell'entroterra, scuole chiuse in diversi Comuni. Ecco dove

Nuovo Dpcm, vertice Conte-maggioranza: in arrivo nuove misure. Ipotesi stop all'asporto dai bar alle 18

Dal 2008 Elvezio Pesaresi aveva lasciato la sua scrivania al vertice del Servizio Infrastrutture viarie e traffico del Comune per godersi la pensione a Senigallia. E nella sua città l’altra notte all’improvviso è deceduto l’ingegnere che aveva 74 anni.

La carriera

Per una quarantina di anni Elvezio Pesaresi aveva lavorato in Comune dove era stato nominato anche dirigente di uno settori strategici dell’amministrazione pubblica. «Un grand’uomo, serissimo e un vero professionista - sottolinea l’ex sindaco Renato Galeazzi - che si metteva al servizio dell’interesse pubblico. Per noi amministratori era un archivio vivente delle strade del capoluogo».

Il ricordo

E riavvolgendo il nastro del tempo Galeazzi ricorda che «quando volevi sapere qualcosa su una strada non dovevi far altro che interpellare Elvezio. Lui sapeva dirti lo stato d’arte di ogni singola strada, a che punto era arrivato l’usura del manto stradale e quando si sarebbe dovuti intervenire per l’asfaltatura. È stato il professionista che assieme ad altri dirigenti comunali si è impegnato nel riavvio del Piano di ricostruzione. Mi portò le tenaglie quando decisi di rompere i lucchetti che bloccavano l’accesso ai cantieri incompiuti di Longarini dove i piloni finivano nel vento. Aveva visione e impegno». Un impegno terminato a fine marzo 2008 quando decise di congedarsi Comune.

Il suo saluto ai colleghi e amministratori avvenne nella sala Giunta del Comune dove era stata ripercorsa l’epoca della ricostruzione, ricordata dallo stesso Pesaresi, dello sviluppo della Baraccola e del completamento del piano di ricostruzione, con la grande viabilità cittadina. «Si sta chiudendo un’epoca» aveva detto durante i saluti il sindaco Fabio Sturani visto che in quella fase andata in pensione quasi interamente la vecchia guardia dirigenziale e in pochi mesi prima l’ingegnere capo Carlo Galeazzi e poi il dirigente Elvezio Pesaresi, l’ingegnere delle strade cittadine, che aveva lasciato un pensiero anche ai colleghi dell’ufficio lavori pubblici auspicando la loro valorizzazione. I funerali sono fissati per domani alla chiesa del Portone a Senigallia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA