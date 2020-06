Addio Fernando, storico barbiere dal cuore che batteva per il Torino

ANCONA Quartiere Adriatico in lutto per la scomparsa di Fernando Gambella 79 anni. Una popolarità, legata alla sua professione, che si estesa anche in tutta la citt dove era un personaggio molto conosciuto: per oltre 45 anni è stato, infatti, assieme al socio Benito Pistagni, il titolare del Salone Moderno una barbieria che ha chiuso i battenti qualche anno e che si trovava in corso Amendola non distante dall’incrocio con via Filzi nel cuore del quartiere Adriatico a due passi dall’ex cinema Alhambra.



Un locale storico dove in 45 anni di vita sono transiti migliaia di clienti compresi i tanti giocatori dell’Ancona ai tempi in cui la squadra giocava e si allenava al Dorico. Tra questi Giancarlo Cadè uno dei tecnici rimasti nel cuore dei tifosi biancorossi. Proprio il calcio era la grande passione di Fernando da sempre tifoso del Torino. All’interno del locale foto delle imprese sportivo e i ricordi del grande Torino. Non mancava il ricordo più straziante per tutti i granata: la tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio del 1949. Una passione quella per i colori granata che pure lo ha reso famoso anche fuori Ancona: tanti tifosi del Torino provenienti anche da fuori città e di passaggio ad Ancona sceglievano proprio il Salone Moderno come punto di riferimento per fare barba e capelli.



Era un modo per confrontarsi con Fernando Gambella ma anche con Fernando Bucciarelli altro storico tifoso del Toro, venuto a mancare tempo addietro, sempre presente al Salone Moderno. Ricordi indelebili per chi quella barbieria ha avuto modo di frequentarla. Amato e benvoluto da tutti Fernando Gambella era una persona generosa e quanto mai predisposta ai rapporti umani. Se c’era un problema o una difficoltà da superare o venire incontro a qualche cliente Fernando era sempre disponibile. Gambella è morto all’ospedale di Torrette dove era ricoverato da tempo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri mattina e in poche ore ha fatto il giro del quartiere gettando nello sconforto tutte quelle persone che in un modo o nell’altro avevano avuto la fortuna di conoscere il barbiere dal cuore d’oro. I funerali si terranno questa mattina alle 9,30 presso la chiesa di Posatora. © RIPRODUZIONE RISERVATA