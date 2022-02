Addio Gina, regina del PalaVeneto. È stata la storica custode con il marito Carlo, domani l’addio nel giorno dell’80°compleanno

ANCONA - Ancona perde la regina del PalaVeneto. Si è spenta ieri notte Gina Ceccarelli, 80 anni, personaggio amato e benvoluto da tutti. Per quasi mezzo secolo è stata punto di riferimento dello storico palazzetto dello sport di via Veneto con il marito Carlo Marcelletti, che in quella struttura tanto cara agli anconetani ha svolto il ruolo di custode dal 1968 fino al 2006 quando è venuto a mancare.

Carlo e Gina erano una persona sola, uniti nel lavoro ma anche nella famiglia. Una coppia amata dalle società sportive e da tutti i campioni che per anni hanno giocato al Palaveneto, dove Gina ha abitato fino al 2012 per poi trasferirsi a Chiaravalle.



Il lavoro

Gli anni d’oro dello sport anconetano sotto passati sotto le mani di Gina Ceccarelli, che lavorando con il marito era divenuta la stella polare del palazzetto dello sport di via Veneto. Una donna che si faceva volere bene anche da tutti gli atleti provenienti da fuori regione negli anni in cui Ancona primeggiava nello sport: dal basket al volley, dalla pallamano al tennis. Il palas negli anni Ottanta ospitò la coppia Panatta Pietrangeli. Se c’era un problema da risolvere Gina era sempre in prima linea, ma era anche un punto di riferimento per i tanti genitori del settore giovanile che se avevano un problema non esitavano a mettersi in contatto con lei, donna dal cuore d’oro, che trovava sempre il modo di intrattenere i più piccoli in attesa dell’arrivo del papa o della mamma.

Quella di Gina è stata una vita spesa accanto al marito Carlo. Hanno creato una famiglia modello con i figli Roberto e Giusy e le nipoti Erica e Camilla. Nonna Gina fino all’ultimo ha sempre avuto un rapporto speciale con queste ragazze, che in tanti tra gli addetti ai lavori si ricordano al Palaveneto nell’abitazione annessa all’impianto sportivo. Dal 2012 Gina si era trasferita a Chiaravalle, ma in tanti dalle parti del Palaveneto hanno conservato un ricordo indelebile di questa donna sempre pronta e disponibile verso il prossimo.

La notizia della scomparsa di Gina Ceccarelli, avvenuta alla residenza protetta di Chiaravalle nella serata di venerdì, in poche ore ha fatto il giro della città a testimonianza di come sia rimasta nel cuore degli anconetani. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 11 presso la chiesa di Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle proprio nel giorno in cui nonna Gina avrebbe compiuto 80 anni.

