ANCONA - Corsa contro il tempo per salvare un uomo di 38 anni dall'overdose. La Croce Gialla è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento del Piano per un uomo in arresto cardiaco e salvato grazie al Narcan. Il 38enne si è svegliato accusando delle difficoltà respiratorie quindi è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA