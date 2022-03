La moglie pensa ad un riposo più lungo del solito: Alfredo Bartolomeo Cartocci morto nel sonno, aveva 77 anni

ANCONA - Una notizia che sta scuotendo l'intero capoluogo. E' morto a Capodimone Alfredo Bartolomeo Cartocci, 77 anni, personaggio molto conosciuto in città e non solo soprattutto in ambito teatrale. Questa mattina la moglie non vedendolo alzarsi pensava ad un sonno più profondo poi visto il passare dei minuti e delle ore si è preoccupata e ha chiamato i soccorsi con la Croce Gialla e l'automedica che si sono subito portate sul posto dove però hanno trovato Alfredo senza vita. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

Ultimo aggiornamento: 15:31

