Minaccia di lanciarsi nel vuoto, i drammatici momenti vissuti da una giovane di 27 anni

ANCONA - Un acceso diverbio in casa e in preda al nervosismo una ragazza di 27 anni in zona Pincio minaccia di lanciarsi nel vuoto. Momenti drammatici poi attraverso il dialogo la giovane ritrova la calma e sul posto intervengono le volanti della Questura e anche la Croce Gialla che ha portato la ventisettenne all'ospedale di Torrette in stato confusionale.