La maxi ruota panoramica a ottobre in piazza Cavour. Luminarie già alla fine di novembre

ANCONA - A 96 giorni da Natale in Comune si delineano i contorni delle attrazioni. È stato infatti pubblicato l’avviso per l’assegnazione «in concessione di suolo pubblico per l’installazione di attività di spettacolo viaggiante in occasione delle prossime festività natalizie».

Le domande dovranno essere presentate entro l’1 ottobre, ma sono già stati definiti tempi e spazi dove sistemare le attrazioni (salvo cambi in corsa legati all’andamentod ella panndemia). A partire dal ritorno in piazza Cavour, già da ottobre, della ruota panoramica. Nello stessa piazza (lato palazzo ex Ferrovie) troverà poi spazio la pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre nel canalone potranno essere sistemate cinque Attrazioni medio/piccole (giostra per bambini, rotonda a tiri vari, giostra a catene per bambini, playgorund e salto trampolino). In piazza Pertini troveranno invece spazio tre attrazioni medio/piccole (rotonda a tiri vari, music express e miniottovolante).

La commissione sta invece valutando le due offerte pervenute per quel che riguarda l’appalto delle luminarie. Il budget stabilito dall’amministrazione è di 182mila euro (iva esclusa). «Gli addobbi luminosi e l’impianto di filodiffusione - si legge nel bando - dovranno essere installati entro domenica 21 novembre e il giorno successivo si procederà al collaudo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA