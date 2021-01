Sfida lanciata sui social per una maxi-rissa tra bande di adolescenti, giovani maceratesi fermati ad Ancona

ANCONA - Anconetani contro maceratesi, quasi come ai vecchi tempi. Solo che questa volta l'appuntamento era nel capoluogo di regione. Una maxirissa tra adolescenti, convocata sui social e che solo grazie all'opera di prevenzione e contrasto dei carabinieri è stata sventata. Due i minorenni maceratesi denunciati, quattro maggiorenni sempre maeratesi sanzionati per essersi spostati fuori dal proprio Comune. In corso indagini per riuscire ad identificare l'altra banda.

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile si sono mossi dove che il lavoro di prevenzione sulle piattaforme informatiche aveva messo in luce un appuntamento dietro al quale si celava l'intenzione del gruppo maceratese di arrivare ad Ancona per menare le mani. Un episodio che si sta ripetendo con frequenza, proprio in questi giorni, anche in altre parti di Italia. Il dispositivo di controllo dei carabinieri non è passato inosservato intorno alle 17 in piazza Cavour e lungo il corso. Nella rete sono finiti, al momento solo i maceratesi.

Un 16enne è stato denunciato per il possesso di un coltello lungo complessivamente 31 centimetri di cui 19 di lama che nascondeva nello zaino. Un 15enne è invece finito nei guai, con segnalazione alla Prefettura di Macerata, perché aveva 17,60 di marijuana light. Coltello e mairjuana sono stati sequestrati. Infine quattro persone - un 18enne, 21enne e due 16enni della provincia di Macerata - sono stati sanzionati perché si sono spostati fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

