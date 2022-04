Due malori in chiesa durante le funzioni religiose: la Pasqua finisce al pronto soccorso

ANCONA - Lavoro e impegno per la Croce Gialla anche nel giorno di Pasqua con due interventi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro nelle chiese. Il primo alla chiesa dei Servi di Maria in via del Conero dove una donna si è sentita male ed è caduta davanti all'altare con momenti di paura tra i fedeli prima del traporto per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Situazione simile quella che si è verificata nella chiesa di San Carlo Borromeo in via Gentiloni con un uomo che ha accusato un malore e che grazie all'intervento immediato della Croce Gialla e dell'automedica è stato portato per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette.

