Malori e cadute, raffica di interventi della Croce Gialla tra gli stand della fiera

ANCONA - Interventi in serie tra ieri sera e questa mattina ad Ancona nel vorticoso dribbling della fiera di San Ciriaco: ieri il malore accusato da una ragazza lungo viale della Vittoria all'altezza di piazza Diaz, quindi il soccorso ad un uomo di 75 anni caduto in via Trieste che nonostante una ferita al viso con relativa perdita di sangue è riuscito ad arrivare al Monumento, paura invece per una donna di 45 anni di orgine straniera che voleva raggiungere l'ospedale Salesi ma si è sentita poco bene lungo viale della Vittoria all'altezza di fronte al Diana ed è stata quindi aiutata dalla Croce Gialla che l'ha poi portata al pronto soccorso del Salesi, infine questa mattina il dolore toracico accusato intorno alle 5 da un uomo di 45 anni che è stato portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.