Si accascia in strada davanti alla fermata dell'autobus, una passante lo vede e chiama i soccorsi. Salvato in extremis

ANCONA - Soccorso grazie ad una passante che si è accorta che era vittima di un malore. È successo nella tarda mattina in via Colleverde dove un uomo di 72 anni, all'improvviso si è accascito per terra proprio davanti ad una fermata del bus.

Una donna che camminava dall'altra parte della strada si è accorta di quello che stava accadendo e ha subito allertato la centrale operativa del 118 che ha inviato in via Colleverde malore l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La persona è stata così prontamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona dove grazie al tempestivo intervento è stata giudicata fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA