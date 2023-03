Lite nella notte, un ragazzo con tanto sangue addosso: si cercano gli autori dell'aggressione

ANCONA - Tante cose ancora da chiarire. Ma vediamo cosa è successo ieri sera quando i poliziotti delle Volanti hanno raggiunto via Matteotti in quanto era stata segnalata una lite tra una decina di ragazzi.

Sul posto gli agenti trovavano tre ragazzi, uno dei quali aveva la maglia ed il giubbotto sporchi di sangue e due ferite, una sul sopracciglio e una sul mento. Gli stessi riferivano che poco prima, salutandosi fuori della macchina per rincasare, si avvicinava un’auto dalla quale scendevano due ragazzi ubriachi che, senza motivo, iniziano ad aggredirli.

Dato che i tre ragazzi reagivano prontamente, questi risalivano in macchina e si allontanavano, per poi ripresentarsi sul posto qualche minuto dopo con altri 4 ragazzi nell'auto. Scesi dalla vettura li aggredivano nuovamente, finché uno di loro iniziava a dividerli ed allontanarli, qualcuno a piedi e altri in macchina.

I ragazzi dichiaravano di non conoscere gli autori dell’aggressione. Successivamente il ragazzo ferito veniva trasportato al pronto soccorso per le cure, non prima di essere invitato a portarsi successivamente presso gli uffici delle Volanti per sporgere denuncia di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso i dovuti accertamenti e riscontri al fine di identificare e rintracciare gli autori dell’aggressione, nonché di ricostruire compiutamente la dinamica degli eventi.