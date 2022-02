Lapide di marmo cade addosso ad una donna: trauma facciale e corsa all'ospedale di Torrette

ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi in un negozio di marmi davanti al cimitero di Tavernelle dove per cause ancora da accertare una pesante lapide di marmo è caduta addosso ad una donna di 58 anni che è volata a terra. Immediata la richiesta di socccorso con la Croce Gialla che è intervenuta sul posto e ha portato a causa di un trauma facciale la donna all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

