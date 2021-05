Lunedì scatta la corsa alle iscrizioni ai nidi d'infanzia: ecco quanti posti sono disponibili e in quali istituti

ANCONA - Da lunedì 17 maggio alle ore 12 fino a lunedì 7 giugno sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia comunali, alla sezione Primavera “L’isola di Elinor” e al “Tempo per le famiglie”. Lo rende noto l’Assessorato alle politiche educative. I posti complessivi nei Nidi d’infanzia sono 506, nella sezione Primavera sono 20. I posti disponibili indicativi per le nuove iscrizioni anno 2021-2022 sono complessivamente 302.

«Confidiamo in una prossima ripresa regolare dell’attività dei nostri nidi – afferma l’assessore Tiziana Borini -. Noi siamo pronti per offrire il meglio dei nostri servizi a tutti i bambini». Il Comune si riserva di modificare il numero dei posti disponibili in base ad esigenze successuve. La domanda d’iscrizione in formato elettronico può essere presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini con le modalità descritte nella pagina dedicata “Iscrizione all’Asilo Nido” e alla sezione primavera anno 2021-2022. La procedura di iscrizione è unificata per tutti i Nidi comunali. Le preferenze possono essere espresse sul modulo di iscrizione.



Il Servizio Nido d’Infanzia è un servizio socio-educativo pubblico rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni (l’età va riferita alla data del 1° settembre 2021 per le domande presentate nel mese di maggio 2021)

