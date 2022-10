Ancona, l'ira dei vandali: spezzata l'ala di uno dei cavalli della fontana di piazza Roma / Guarda le foto

ANCONA - Atto vandalico nella notte, nel cuore del centro di Ancona. È stata spezzata l'ala di uno dei cavalli della fontana di piazza Roma. Un'altra sarebbe stata pesantemente danneggiata. Stando a quanto emerso finora, alcuni cittadini avrebbero chiamato il 112 attorno alla mezzanotte di sabato, segnalando i danneggiamenti arrecati alla fontana settecentesca che domina piazza Roma. In particolare, sarebbe stato visto un ragazzo accanirsi contro le sculture dei cavalli alati. Questa mattina i carabinieri, con gli operatori della Soprintendenza, hanno delimitato l'area con dei nastri per eseguire i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per risalire al responsabile dell'atto vandalico.