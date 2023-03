Dagli insulti alle botte, trauma facciale e sabato finito in ospedale per un automobilista di 53 anni

ANCONA - Il modo peggiore per vivere il sabato sera. Erano le 22,30 circa di ieri quando in via della Loggia due automobilisti prima si sono insultati poi con la discussione che si è velocemente accesa sono anche venuti alle mani con un uomo di 53 anni residente in un comune limitrofo a quello di Ancona portato grazie all'intervento dellaal pronto soccorso di Torrette per un trauma facciale. Sul posto anche la polizia e i carabinieri per mettere a fuoco l'accaduto.