Inseguito uno studente, trovato con l'hashish. Ne aveva altra anche a casa

ANCONA _ Prosegue incessantemente il progetto di Educazione alla Legalità nelle scuole, fortemente voluto dal Questore di Ancona Dr. Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto Dr. Darco Pellos e con l’Ufficio Scolastico Regionale, allo scopo di fornire ai giovani strumenti idonei a formare le loro coscienze civili e garantire a docenti ed educatori un contributo sentito e concreto.

La Polizia di Stato, infatti, è accanto alle Istituzioni scolastiche locali e provinciali, sia attraverso la predisposizione di incontri educativi “all’interno” delle aule, sia con servizi di controllo “all’esterno” delle scuole, grazie all’attività dei poliziotti di Prossimità e dei cinofili, impiegati per garantire la sicurezza degli studenti all’ingresso e all’uscita dagli Istituti Scolastici.

Nella giornata di ieri, durante tale attività di monitoraggio, i poliziotti di prossimità stavano effettuando una pattuglia automontata nelle pertinenze dell’ingresso di un istituto scolastico locale. Giunti a poche decine di metri dal cancello che delimita i confini scolastici, gli operatori notavano un gruppo di 4 giovani, serrato circolarmente, che dialogava in modo circospetto, a protezione di un’imprecisata attività che rimaneva occultata. In virtù dell’atteggiamento sospetto mostrato dai giovani, gli agenti fermavano il veicolo ed il solo gesto innescava la fuga di uno dei giovani. Gli operatori inseguivano il soggetto e richiedevano l’ausilio della Squadra volante.

L’inseguimento perdurava per alcuni minuti durante i quali il giovane, mai perso di vista, si esponeva a serio pericolo visto l’intenso traffico mattutino di quell’orario.

Il poliziotto di Prossimità, dopo una lunga corsa, riusciva a raggiungere il fuggitivo e a bloccarlo anche se il giovane persisteva nell’opporsi a qualsiasi tipo di collaborazione.

Gli agenti procedevano a perquisizione personale del ragazzo e all’interno della tasca della felpa indossata veniva rinvenuto un involucro di cellophane contenente 20 gr di hashish. Il giovane, identificato per un 18enne, veniva accompagnato presso la locale Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e ai successivi accertamenti.

Il ragazzo ammetteva di aver acquistato la sostanza stupefacente nella mattinata, con l’intenzione di farne un uso personale. La perquisizione, con l’intervento della locale Squadra Mobile, si estendeva all’abitazione del giovane, e anche in questa circostanza veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenente 2 gr di hashish che il giovane teneva occultata all’interno del case del suo PC.

Il ragazzo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.