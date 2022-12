Centrata in pieno da un'auto mentre attraversa la strada: politrauma per una donna

ANCONA - Stava attraversando la strada quando probabilmente per una distrazione un uomo di 83 anni alla guida della sua auto l'ha centrata in pieno facendola volare a terra. Momenti di grande apprensione per una donna di 45 anni in via San Martino con l'immediata richiesta di soccorso e con la Croce Gialla che l'ha portata a causa di un politrauma all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto per la gestione della viabilità anche la polizia municipale.