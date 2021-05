Ancona, anziano investito agli Archi. Trasportato al pronto soccorso con gravi politraumi

ANCONA - Un uomo di 86 anni è stato investito questa mattina, alle 10.15, in via Marconi, agli Archi, all'altezza dell'impianto semaforico che conduce al Mandracchio. L'anziano è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente che sono al vaglio della polizia locale. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Gialla inviata sul posto dalla centrale operativa del 118; le sue condizioni sono gravi a causa dei politraumi ma una prognosi definitiva si potrà avere solo quando avrà completato gli accertamenti all'ospedale che sono ancora in corso.

