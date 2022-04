ANCONA - Stava camminando insieme al marito intorno alle ore 13 e una volta giunti in via Giordano Bruno all'incrocio con piazza Ugo Bassi una donna di 82 anni è inciampata in una buca ed è caduta a terra battendo anche la testa. Momenti di grande paura, immediato l'intervento della Croce Gialla che l'ha portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 17:43

