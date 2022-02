Giovane writer sorpreso a scrivere su una struttura pesanti offese contro la polizia

ANCONA - Le volanti sono intervenute nel corso della scorsa notte in via Vallemiano, a seguito di richiesta di intervento, per segnalazione di alcuni giovani intenti ad imbrattare la struttura, costituente la base del ponte del Risorgimento.

Gli operatori giunti sul posto rintracciavano un giovane anconetano, del 1999, ancora intento a colorare la sua scritta con vernice rossa, contenente pesanti offese e minacce di morte, contro la Polizia di Stato.

Ascoltato dagli agenti sulla responsabilità in relazione a quanto constatato, il ventiduenne ammetteva le proprie responsabilità e riferiva agli agenti di essere il solo responsabile delle scritte.

Il giovane veniva pertanto deferito all’A.G. rispettivamente ai sensi degli art. 639 e 639 bis, trattandosi del “ Deturpamento ed imbrattamento” di edifici pubblici e per tanto procedibile senza necessità di querela di parte.

