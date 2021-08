Gioca a beach volley a 64 anni ma si tuffa e si fa male: soccorso con il quad e portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Intervento con il quad della Croce Gialla oggi poco prima delle 16,30 sulla spiaggia di Palombina per un uomo di Ancona di 64 anni che stava a giocando a beache volley e che per tentare di conquistare il punto si è tuffato facendosi male. Così tanto male da non riuscire ad alzarsi: immediata la richiesta di soccorso con l'uomo raggiuntoi subito grazie all'intervento del quad. Sul posto anche l'automedica con il 64enne che dopo i primi controlli sul posto per il forte trauma toracico è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 18:03

