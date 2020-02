Terzo questore in meno di un anno. Cracovia va a Trento, ad Ancona arriva Pallini

ANCONA - Cambia di nuovo il questore di Ancona, con il secondo avvicendamento in meno di 11 mesi nella poltrona di maggiore responsabilità del quartier generale della Polizia di Stato di via Gervasoni. Il dottor Claudio Cracovia, arrivato nelle Marche il primo aprile 2019 al posto del questore Oreste Capocasa, lascia la questura dorica per un incarico di grande responsabilità a Trento, a capo della questura di una provincia autonoma. Lo sostituirà, tra una settimana, il dottor Giancarlo Pallini, questore uscente di Ferrara, il terzo questore di Ancona in meno di un anno, annunciato ieri con il giro di valzer delle nomine del Viminale. Per lui si tratta di un ritorno nelle Marche, dove è stato questore di Macerata dall’agosto 2015 al novembre 2017, chiamato a fronteggiare emergenze come lo spaccio nella piazza del capoluogo e la pentola sempre in ebollizione dell’Hotel House di Porto Recanati. © RIPRODUZIONE RISERVATA