Ancona, getta la droga dalla finestra all'arrivo dei carabinieri. I militari la recuperano e lo arrestano

ANCONA - I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno arrestato un giovane anconetano trovato in possesso di quasi 25 grammi di hashish. Il giovane è ora ai domiciliari nella sua abitazione. L'arresto si inquadra nell'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta, nell'occasione, dalla Stazione Carabinieri di Collemarino e dalla Sezione Operativa del Norm.



I militari hanno bussato insistentemente alla porta dell’abitazione del 19enne per eseguire una mirata perquisizione domiciliare e lui ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra della sua abitazione. Il 19enne non era a conoscenza che i carabinieri, prima di bussare alla porta, hanno provveduto a posizionare altri militari lungo il perimetro esterno dello stabile in corrispondenza della sua abitazione, pertanto gli oggetti sono stati prontamente recuperati.

Si tratta di un bilancino di precisione di colore grigio e un pacchetto di sigarette con dentro 15 grammi di hashish.



Nel corso delle operazioni i militari hanno rinvenuto sulla mensola della libreria nella stanza da letto del ragazzo altri 32 dosi di hashish il cui peso complessivo era di circa 9 grammi. Inoltre, nelle immediate vicinanze della predetta sostanza vi era anche del denaro contante, suddiviso in banconote di vario taglio, per un importo complessivo di 145 euro ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio.



All’interno della libreria invece è stato rinvenuto materiale vario (cellophane trasparente) per il confezionamento della sostanza stupefacente, un’agenda con all’interno degli appunti riconducibili alla contabilità delle cessioni di hashish; un coltello da cucina intriso di stupefacente; un gringer metallico con all’interno tracce di Marijuana e tre telefoni cellulari. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e il giovane anconetano è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domicilari. © RIPRODUZIONE RISERVATA