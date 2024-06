ANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso nelle scorse ore la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di due uomini, entrambi italiani di circa 40 e 43 anni, entrambi residenti in Campania.



I due erano stato deferiti qualche tempo fa all'Autorità Giudiziaria da parte del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona in quanto si erano resi responsabili di un furto con strappo in danno di un cittadino extracomunitario nei pressi di piazza Ugo Bassi. In particolare emergeva come i due avessero stabili frequentazioni tra pregiudicati e la loro presenza nel territorio dorico non era giustificata dà motivi di carattere familiare, nè lavorativo.

In quell'occasione avevano tentato dapprima di truffare l'extracomunitario, a bordo di un'autovettura noleggiata, e successivamente gli avevano sottratto degli effetti personali.

Considerati anche i loro precedenti giudiziari e di polizia entrambi sono stati ritenuti socialmente pericolosi e per tale motivo il Questore ha emesso la misura del Foglio di Via Obbligatorio con la quale ha ordinato ad entrambi di lasciare il territorio del comune di Ancona con il contestuale divieto di farvi ritorno per 4 anni.



Il Questore: "La misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio risulta una misura particolarmente efficace nel contrasto all'illegalità in quanto consente di allontanare immediatamente dal nostro territorio soggetti socialmente pericolosi che non hanno alcun tipo di interesse nello stazionare e che si rendono autori di condotte illecite in grado di generare insicurezza nei cittadini."