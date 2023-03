Tenta la fortuna con il bancomat di un'altra persona poi il faccia a faccia in tabaccheria

ANCONA - Tante cose ancora da mettere fuoco. Erano le 13 di oggi quando in un tabacchi di Ancona un nordafricano con il bancomat di un'altra persona ha tentato - ma senza fortuna - la strada della fortuna con diversi grattaevinci ma dopo alcuni tentativi il legittimo proprietario della card è stato avvisato e si è subito precipatato sul posto dove c'è stato un acceso confronto con il giovane ragazzo nordafricano. Immediata la richiesta di soccorso in una situazione che si è fatta caotica: sul posto oltre la Croce Gialla (intervento poi non necessario) e una volante della questura che ha raccolto informazioni circa l'accaduto.