Fermato nella notte: tunisino trovato con la droga e i proventi dello spaccio

ANCONA - Nel corso della notte, durante la normale attività di controllo del territorio, transitando in Piazza Ugo Bassi, personale della Squadra Volante notava, in prossimità del sottopassaggio che collega la piazza con via Macerata, due uomini in atteggiamenti circospetti che effettuavano dei movimenti tra di loro tali da far presupporre uno scambio.

Nella circostanza i due accortisi della presenza delle Volanti si davano precipitosamente alla fuga, il primo in direzione di via Torresi, facendo perdere le proprie tracce, mentre il secondo, successivamente identificato per un cittadino tunisino di 28 anni con numerosi precedenti di Polizia, veniva bloccato dagli operatori.

Quest’ultimo, prima di essere bloccato, pensando di non essere visto effettuava un rapido movimento con il braccio destro, lanciando un involucro sotto un’autovettura parcheggiata in strada.

L’oggetto immediatamente recuperato risultava essere un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionata all’interno di uno nastro adesivo da imballaggio. Gli operatori procedevano ad accompagnare l’uomo in Questura per ulteriori accertamenti.

L'uomo veniva sottoposto a perquisizione personale con esito positivo, in quanto nel giubbino veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, nonché denaro contante per un totale di 1.100,00 euro, suddiviso in 22 banconote dal valore di 50,00 euro. L’uomo veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, mentre la sostanza stupefacente del peso complessivo di 17,86 grammi veniva sequestrata.

Oltre alla sostanza stupefacente veniva sequestrato anche il denaro contante per un totale di Euro 1.100,00 Euro, trovato in possesso dell’uomo e verosimilmente provento dell’attività criminosa del soggetto, risultato essere senza fissa dimora e privo di mezzi di sostentamento. L’uomo veniva denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio del locale Ufficio Immigrazione.