Fatica a gestire la nuova terapia, donna minaccia di lanciarsi nel vuoto: la badante attiva i soccorsi

ANCONA - Momenti di grande paura e preoccupazione ieri mattina quando l’equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona interveniva in via Podesti a seguito di una richiesta di aiuto da parte della badante di un’anziana signora che minacciava di buttarsi dal balcone dell’appartamento al terzo piano.

Tempestivamente sul posto, l'equipaggio riusciva a raggiungere l’abitazione della donna, che veniva trovata in stato agitativo, palesando allucinazioni e parlando in modo poco comprensibile. La badante riferiva che la donna, 75 anni, era affetta da una grave forma di demenza senile e che nell’ultimo periodo aveva cambiato terapia farmacologica prescritta dal medico.

Gli agenti, con competenza e professionalità, mettevano in sicurezza la donna e la tranquillizzavano cercando di entrare in empatia con la stessa. Sul posto giungeva anche il personale sanitario e il figlio della donna, allertato dagli agenti, per metterlo al corrente dell'accaduto.