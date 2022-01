I parenti danno l'allarme, i vigili del fuoco entrano nell'appartamento. Ecco cosa è successo sulla Flaminia

ANCONA - Vigili del fuoco, automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona questa mattina, in via Flaminia, poco dopo l'incrocio con via Conca.

L'allarme è scattato dopo la segnalazione dei familiari di una donna, residente sul posto, che non avevano notizie della congiunta e non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Nell'impossiiblità di farsi aprire, sono intervenuti i vigili del fuoco che all'interno dell'appartamento però non hanno trovato nessuno. L'anziana era infatti uscita per fare la spesa e quando è rientrata l'allarme è potuto rientrare.

