Esce dal distributore e prende la strada contromano: violento scontro con un furgoncino, due feriti

ANCONA - Un altro incidente stradale nel capoluogo: nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 appena fuori dalla galleria del Risorgimento schianto tra due auto per una grave distrazione di un conducente che imbocca contromano la strada all'uscita da un distributore di benzina e centra in pieno un furgoncino che stava procedendo nella sua regolare direzione. Praticamente distrutti i due mezzi, solo ferite lievi per i due conducenti portati dalla Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

