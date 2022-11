Esagera con l'alcol e si addomenta sul treno: giovane di 26 anni sembrava morto

ANCONA - Disteso a terra, privo di sensi, chi lo ha visto ha pensato al peggio questa mattina intorno alle 9,30 in un treno che stava raggiungendo Ancona. Era un giovane di 26 anni, probabilmente di nazionalità tunisina che dopo aver bevuto tantissimo si è disteso a terra coricandosi fin quando chi l'ha visto non ha lanciatola richiesta di soccorso con la Croce Gialla che lo ha portato dopo l prime cure sul posto all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.