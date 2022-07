Esagera con l'alcol e si addomenta su una panchina del Viale: in tanti pensano che sia morto, era solo ubriaco

ANCONA - Più di una persona ha temuto il peggio, in diversi quando lo hanno visto sdraiato su quella panchina hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi. Ma per fortuna le cose sono andate diversamente. Ieri sera in tanti hanno visto un rumeno di 30 anni in una panchina lungo viale della Vittoria. Diversi rumori ma nessuna reazione, ecco le prime telefonate a Croce Gialla e 118 con l'intervento sul posto per capire che invece il trentenne aveva esagerato con l'alcol e si era addomentato lì nonostante il passaggio della gente e i rumori. I primi controlli sul posto poi insieme all'automedica altri accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.