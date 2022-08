Dribbling tra le auto a piedi nudi in piena notte sulla Flaminia: soccorso un 40enne

ANCONA - Stavano percorrendo nella tarda serata di ieri la Flaminia quando lo hanno visto camminare in maniera scomposta anche perchè era a piedi nudi. Diverse le chiamate degli automobilisti con la Croce Gialla che si è subito portata sul posto per socccorrere un uomo sui 40 anni di nazionalità francese in evidente stato confusionale che non ha opposto nessuna resistenza e che dopo le prime verifiche lungo la strada è stato portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.