Donna investita in centro ad Ancona, immediata la corsa al pronto soccorso

ANCONA - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in corso Carlo Alberto nella zona oltre la rotatoria con una donna filippina di 59 anni investita da un'auto che si stava dirigendo verso piazza Ugo Bassi: le prime cure sul posto quindi il trasporto all'ospedale di Torrette grazie all'intervento della Croce Gialla per tutti gli accertamenti del caso con un codice di media gravità.