Non può avvicinarsi a lei ma "dimentica" il divieto: adesso è nei guai

ANCONA - Nella tarda nottata gli operatori sono intervenuti nei pressi di via De Gasperi dove si trovava un uomo, italiano di circa 60 anni, colpito da divieto di avvicinamento adottato lo scorso luglio nei confronti della persona offesa.



In particolare, la donna, anche lei italiana, alla vista dell'uomo chiamava il 112 NUE, segnalando, spaventata, la presenza dell'uomo sul posto. Giunti immediatamente sul posto gli operatori trovavano ancora sul luogo l'uomo, mentre la donna riferiva di essere lì per incontrare un amico e di aver visto giungere anche l'altro uomo. Questo, una volta arrivato, minacciava la donna che nel frattempo rimaneva nella sua auto chiudendo i finestrini. I due avevano avuto in passato una relazione sentimentale poi terminata stante la condotta violenta di lui. A seguito della denuncia sporta dalla donna veniva emesso nei suoi confronti il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed in particolare alla sua abitazione, al luogo di lavoro e ad altri luoghi abitualmente frequentati. Provvedimento che egli era ben conscio di aver violato presentandosi lì.



L'uomo, con a carico altri precedenti per reati contro la persona, è stato deferito in stato di libertà mentre il personale operante procedeva all'arresto del soggetto in fragranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida.