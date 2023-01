ANCONA - Proseguono le attività di controllo del territorio della Questura di Ancona, impegnata nel garantire la sicurezza della comunità dorica e dei cittadini, attraverso un’azione costante di individuazione di soggetti che risultano irregolari sul territorio nazionale o che sono ritenuti socialmente pericolosi.

In particolare, l’Ufficio Immigrazione utilizza lo strumento dell’espulsione e dei rimpatri per gli stranieri dediti a traffici illeciti, ritenuti destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’ultima settimana, infatti, sono stati emessi tre decreti di espulsione. In particolare un cittadino moldavo è stato espulso con applicazione della Misure del Questore del Trattenimento del Passaporto e Obbligo di Firma al fine di essere rimpatriato. Lo stesso aveva precedenti per violazione della legge sull'immigrazione.

Nei confronti di un cittadino tunisino è stato emesso decreto di espulsione e ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, quest’ultimo aveva a carico precedenti per furto, indebito utilizzo di carte di credito, e violazione della legge sull'immigrazione.

Decreto di espulsione è stato emesso nei confronti di un cittadino nigeriano con e Ordine del Questore a lasciare il territorio entro 7 giorni, aveva precedenti per lesioni personali

In ultimo, è stato emesso ordine del questore a lasciare il Territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di un cittadino nigeriano che aveva precedenti in materia di stupefacenti, furto in abitazione, inosservanza provvedimenti dell’autorità e violazione della legge sull'immigrazione.