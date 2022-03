Trovato disteso a terra tra due auto privo di sensi, intervento difficile per due mezzi che ostruivano il passaggio: uomo in gravi condizioni

ANCONA - Un interventi difficile quello di ieri sera di Croce Gialla e automedica all'incrocio tra via Maratta e via Rismondo di fronte alla Coop per un uomo anziano trovato a terra privo di sensi tra due auto in sosta. L'ambulanza e l'automedica una volta prestato soccorso all'uomo ha dovuto compiere diverse manovre per prendere la strada di Torrette in quanto un furgone e un'auto bloccavano il passaggio: l'uomo - senza documenti - è stato quindi portato all'ospedale di Torrette, le sue condizioni sono gravi.

Ultimo aggiornamento: 12:47

