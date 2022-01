Covid, salta un altro evento: niente “Carnevalò”. Foresi: «Troppa folla, vietato rischiare»

ANCONA - Continuano i controlli coordinati dalla Prefettura per il rispetto delle norme anti-Covid. Nella settimana dal 17 al 23 gennaio sono proseguite in tutta la provincia le verifiche delle forze di polizia negli esercizi commerciali, ristoranti, locali di pubblico spettacolo e sui mezzi del trasporto pubblico locale.

L’attività svolta ha portato al controllo di 9.900 persone. Di queste, 27 sono state sanzionate per violazione in tema di Green Pass e 4 per il mancato utilizzo di mascherine. Sono stati anche effettuati 1.158 controlli di attività commerciali che hanno prodotto 4 sanzioni.



Intanto salta il “Carnevalò”, che era fissato per fine febbraio. Come nel 2021, anche quest’anno è stato annullato a causa del Covid. L’assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi: «Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter organizzare il Carnevale in centro ma i numeri della pandemia non ammettono distrazioni. Dare il via libera ad un evento di questo tipo avrebbe significato creare tanti assembramenti e in un momento come quello che stiamo vivendo non ci possiamo permettere una cosa del genere».



Ancora Foresi: «Prendere una decisione di questo tipo non è stato semplice, avevamo contatti con gruppi provenienti da tutta Italia. Per motivi organizzativi si è deciso di annullare l’evento con largo anticipo per non creare problemi agli organizzatori. La speranza è quella di rivivere il Carnevale di Ancona il prossimo anno». Foresi spera possano svolgersi la Festa dei Fiori ad aprile e soprattutto la Fiera di San Ciriaco in programma dal 1 al 4 Maggio: «Questi due eventi per il momento sono in calendario, ma è anche presto per fare previsioni sull’andamento dei contagi. Speriamo di poterli organizzare, rispetto al Carnevale hanno una dislocazione diversa con meno assembramenti». Il Carnevale di Ancona di solito si snodava lungo corso Garibaldi fino a piazza Cavour, dove si ammassavano migliaia di persone per vedere da vicino maschere e gruppi provenienti da tutta Italia.

