Coppia litiga in strada, lei gli spacca il telefonino in testa. Un trentenne finisce in ospedale

ANCONA - Al culmine di un litigio, spacca il telefonino sulla testa dell'uomo che stava con lei. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì in via XXV Aprile. Un uomo di 30 anni e una donna si sono messi a litigare per motivi imprecisati che sono al vaglio degli agenti di polizia della questura accorsi sul posto con l'equipaggio di una ambulanza della Croce Gialla di Ancona per soccorrere il ferito inviata dalla centrale operativa del 118. L'uomo è stato colpito alla testa con il telefonino nel momento in cui la discussione è diventata ancora più accesa. Trasportato al pronto soccorso, non è grave. Si procederà su querela di parte.

